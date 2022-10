Foto dall'archivio di Matteo Berrettini

Considerato l'infortunio durante la Tennis Napoli Cup, resterà fermo. Problemi anche per Sinner

Matteo Berrettini ha deciso di non partecipare all”Erste Bank Open’, Atp 500 dotato di un montepremi di 2.489.935 euro che si disputa sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il 26enne romano, n.14 del ranking, si era infortunato la scorsa settimana nelle semifinali della Tennis Napoli Cup dove poi aveva giocato anche la finale (sconfitto da Musetti). Dai controlli medici è emersa una fascite plantare. “Farò di tutto per essere in campo a Parigi-Bercy”, ha promesso l’azzurro su Instagram. Il posto di Berrettini, ottavo favorito del seeding, è stato preso dal tedesco Oscar Otte, n.54 del ranking, ripescato in tabellone come lucky loser: sarà lui ad affrontare al primo turno il britannico Daniel Evans, n.26 Atp.

Problemi anche per Sinner

“La caviglia sta bene. Nelle ultime due settimane non ho giocato tantissimo a tennis, ma a Vienna proviamo ad alzare il livello”. Jannik Sinner ha rassicurato i tifosi in un’intervista realizzata da ATP alla vigilia del suo esordio nell’Atp 500 austriaco. Il torneo, iniziato oggi, darà importanti indicazioni nella corsa agli ultimi posti per le Nitto Atp Finals di Torino. Sinner è testa di serie come Hubert Hurkacz, Cameron Norrie e Matteo Berrettini: tutti hanno bisogno di due grandi risultati a Vienna e la prossima settimana a Parigi-Bercy per poter rientrare tra i primi 7 nella Race a fine stagione.

Le Nitto Atp Finals, ha spiegato Sinner, “sono un torneo molto importante. Non ci sto pensando tanrtissimo, ma finché sarà matematicamente ancora possibile, non smetterò di crederci. Anche perché credere non costa nulla”. E’ pronto per il back-to-back Vienna-Bercy, spiega l’altoatesino. “Sono tornei che mi piacciono – ha detto -. Poi a Vienna sono contento di tornare, qui tanti amici vengono normalmente e in più dovrebbe venire anche una parte della mia famiglia. Vediamo come va. Di sicuro, la cosa più importante è come sta la caviglia, e sta bene”.

