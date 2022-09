Da Pietrangeli a Bertolucci all'l'All England Club: i commenti dopo l'addio di Federer all'Atp

Il mondo del tennis saluta Re Roger, dopo l’annuncio affidato ai social.

L’amico rivale Rafael Nadal lo ha ricordato con un tweet in cui ha postato immagini iconiche dei due insieme sul campo. “Caro Roger, mio amico e rivale. Speravo che questo momento non sarebbe mai arrivato. e’ un giorno triste per me e per lo sport. E’ stato un piacere e un onore e un privilegio condividere tutti questi anni con te, vivendo tanti momenti fantastici dentro e fuori dal campo”, ha scritto il maiorchino.

Dear Roger,my friend and rival.

I wish this day would have never come. It’s a sad day for me personally and for sports around the world.

It’s been a pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you, living so many amazing moments on and off the court 👇🏻 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 15, 2022

Per il presidente di FederTennis, Angelo Binaghi, “il suo ritiro è segno dei tempi. Federer tra i più grandi”.

“E’ molto triste ma doveva succedere. Mi dispiace perchè avevo sentito dire che avrebbe giocato il doppio con Nadal e potevamo vederlo ancora in campo. Forse poteva giocare ancora e avrebbe fatto il pienone in tutti gli stadi”, dice a LaPresse Nicola Pietrangeli, stella del tennis italiano, in merito al ritiro di Federer. “A nessuno piace perdere, devi essere cosciente che è il momento di smettere senza rimpianti. Lui è un’icona”, ha aggiunto.

“Il ritiro di Federer? Una giornata terribile per il Tennis mondiale“, ha detto invece l’ex tennista e commentatore Paolo Bertolucci a LaPresse.

Anche Wimbledon saluta il campione svizzero: “Da dove iniziamo? È stato un privilegio assistere al tuo viaggio e vederti diventare un campione in tutti i sensi. Ci mancherà tanto vederti mentre rendi più belli i nostri campi da gioco, ma tutto ciò che possiamo dire per ora è grazie, per i ricordi e la gioia che hai regalato a così tanti”. Così in un tweet sull’account ufficiale del torneo di Wimbledon, l’All England Club saluta Roger Federer, che ha annunciato il ritiro. Il campione svizzero ha vinto il torneo sull’erba londinese, considerato il più prestigioso, per otto volte. Meglio di lui ha fatto solo Martina Navratilova, in campo femminile, con nove titoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata