Il 19enne spagnolo se la vedrà ora con il norvegese Casper Ruud: in palio titolo e prima posizione nella classifica Atp

Carlos Alcaraz ha raggiunto la sua prima finale del Grande Slam e ora ha la possibilità di diventare il numero 1 all’età di 19 anni. Lo spagnolo ha battuto infatti l’americano Frances Tiafoe nella semifinale degli US Open in cinque set con un 6-7, 6-3, 6-1, 6 -7 , 6-3. Alcaraz affronterà ora in finale domenica il numero 7 del mondo Casper Ruud. Il norvegese nella prima semifinale dello Slam newyorkese aveva eliminato in 4 set il russo Karen Khachanov, numero 27 Atp, con il punteggio di 7-6 (7-5) 6-2 5-7 6-2, in tre ore e tre minuti di gioco.

