Il tennista azzurro ha perso contro Carlos Alcaraz al termine di una 'maratona' di oltre cinque ore

Jannik Sinner esce di scena ai quarti di finale degli Us Open, ultimo Slam della stagione, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Il tennista azzurro ha perso contro Carlos Alcaraz al termine di una ‘maratona’ di oltre cinque ore, con il punteggio di 3-6, 7-6 (7), 7-6 (0), 5-7, 3-6. Il giocatore altoatesino, che ha sprecato un match point nel quarto set, ha ceduto nell’ultimo set, dove ha perso 4 game di fila dopo esser stato avanti 3-2. In semifinale lo spagnolo affronterà la statunitense Frances Tiafoe.

Alcaraz: “Sinner incredibile ma io ho avuto fiducia in me stesso”

“Jannik è un gran giocatore, lo avete visto tutti. E’ stato incredibile. Grazie a tutti, non smetterò mai di ripetere che tutte le partite che vinco su questo campo le vinco grazie a voi. Non riesco a credere a quanta energie riesco ad attrarre da voi”. Sono le prime parole di Carlos Alcaraz dopo la vittoria ottenuta su Jannik Sinner ai quarti di finale degli Us Open al termine di una partita durata oltre cinque ore. “Come è cambiato il match? Dico sempre che bisogna credere in se stessi, ho avuto fiducia in me stesso, nel mio gioco, è difficile chiudere un match del genere in questo momento, è difficile rimanere calmi, ma la fiducia in se stessi è fondamentale”, ha aggiunto lo spagnolo, che in semifinale affronterà lo statunitense Frances Tiafoe. “Tutti conoscono il suo livello, ha battuto Nadal, ha battuto Rublev in tre set, ha molta fiducia e anche per lui questo campo è speciale – ha proseguito – Cercherò di apprezzare il momento, è la mia prima semifinale in uno Slam, domani avrò tempo di pensare alla partita. Adesso posso riposarmi”.

