Janik Sinner si qualifica per la prima volta ai quarti di finale dello Us Open. Il tennista italiano, numero 13 del mondo, ha battuto il bielorusso Ilya Ivashka per 6-1, 5-7, 6-2, 4-6, 6-3. L’azzurro affronterà il vincente della sfida tra il croato Marin Cilic e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Si attende il match tra Berrettini e il norvegese Casper Ruud, in palio la semifinale.

Delusione Nadal: eliminato da Tiafoe

Saluta anzitempo il torno Rafael Nadal. Lo spagnolo numero 3 al mondo è uscito sconfitto dal match contro statunitense Frances Tiafoe che si è imposto col punteggio di 6-4, 4-6, 6-4, 6-3. L’americano se la vedrà contro il russo Andrei Rublev.

