Il 26enne romano supera in 4 set l'ex numero 1 al mondo Murray

Matteo Berrettini approda agli ottavi di finale degli Us Open. Il tennista romano ha superato in quattro set il britannico Andy Murray, ex numero uno del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 (1) 6-3.

Domenica Berrettini se la vedrà con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che ha sconfitto in quattro set il colombiano Galan Riveros.

Nella giornata di sabato cercheranno il pass per gli ottavi anche Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, impegnati rispettivamente contro lo statunitense Brandon Nakashima e il bielorusso Ilya Ivashka.

