Iga Swiatek si aggiudica per la seconda volta in carriera il titolo femminile al Roland Garros. La 21enne polacca, numero uno del ranking, ha superato in due set la statunitense Coco Gauff con il punteggo di 6-1 6-3 in un’ora e 10′ di gioco. Swiatek si è aggiudicata il torneo di Parigi nel 2020. Per la polacca, dominatrice del circuito Wta, si tratta della 35a vittoria consecutiva e del sesto titolo in questo 2022.

Swiatek: “Che l’Ucraina mantenga la sua forza, ho speranze”

“Vorrei dire all’Ucraina di mantenere la forza”. Così la tennista polacca Iga Swiatyek, sul palco della premiazione a Parigi dopo il successo al Roland Garros, lancia un nuovo appello all’Ucraina, invasa dalla Russia dallo scorso febbraio. “Dal mio discorso di Doha speravo che la situazione miglioasse. Non è stato così ma ho ancora speranze”, ha aggiunto la numero uno del ranking Wta. “Ringrazio il mio team, non sarei qui senza di voi. Ogni pezzo del puzzle si è unito, stiamo lavorando tutti e questa vittoria ce la meritiamo. Due anni fa vinsi il titolo qui e fu qualcosa di straordinario, questa volta ho lavorato duramente e non è stato semplice, la pressione è stata enorme. Ogni volta che vengo qui sono sempre più motivata”,, ha aggiunto. Pioi si è rivolta alla sua giovanissima avversaria Coco Gauff, battuta in finale: “Sta facendo un lavorio straordinario, troverai il tuo percorso, ne sono piuttosto sicura”.

Pennetta-Schiavone vincono doppio leggende

La coppia azzurra Flavia Pennetta e Francesca Schiavone si è aggiudicata il torneo delle leggende del Roland Garros. Nel doppio le ex azzurre hanno battuto in finale le argentine Gabriela Sabatini e Gisela Dulko con il punteggio di 1-6 7-6 (4) 10-6 nel super tie break.

