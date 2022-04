Lo ha deciso un tribunale di Londra

Boris Becker è stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere per bancarotta fraudolenta da un tribunale londinese. L’ex campione di tennis tedesco è accusato di aver trasferito illecitamente grandi quantità di denaro e aver nascosto beni dopo essere stato dichiarato fallito. Il tre volte campione di Wimbledon è stato condannato all’inizio di questo mese per quattro accuse ai sensi della legge sull’insolvenza e rischiava una pena massima di sette anni di reclusione. Becker è diventato famoso nel 1985 all’età di 17 anni, quando è diventato il primo giocatore non testa di serie a vincere il titolo di Wimbledon in singolare e in seguito è salito al numero 1 della classifica. Vive in Gran Bretagna dal 2012.

