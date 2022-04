Lo spagnolo Davidovich Fokina si arrende in finale in due set

Stefanos Tsitsipas si conferma campione del ‘Rolex Monte-Carlo Masters‘, terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.415.410 di euro, che si è concluso sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Il tennista greco, trionfatore l’anno scorso, ha battuto in due set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 6-3, 7-6 (3) in un’ora e 37′ di gioco.

Il 23enne di Atene si era aggiudicato entrambi i confronti precedenti con il 22enne di Malaga, disputati nei quarti proprio a Montecarlo lo scorso anno (ma lo spagnolo si ritirò per infortunio dopo aver perso il primo set) e al primo turno a Rotterdam (veloce indoor) in febbraio. Lo spagnolo ha iniziato baldanzoso contro il greco un po’ ‘sonnacchioso’: ha centrato il break già nel quarto gioco (2-1), ma lo ha restituito immediatamente (2-2).

L’equilibrio è durato fino al 3 pari, poi Tsitsipas ha cambiato marcia infilando un parziale di cinque game consecutivi che gli ha permesso di assicurarsi il primo set per 6-3 e di partire con un break di vantaggio nella seconda frazione (2-0). Alejandro ha trovato la forza di reagire anche grazie al sostegno del pubblico che ha accolto con un’ovazione (‘Foki, Foki’) il contro-break messo a segno dallo spagnolo nel quarto gioco (2-2). Il livello dell’incontro si è alzato per merito di entrambi. Nel nono game uno smash tirato fuori e un altro gratuito hanno messo nei guai Davidovich-Fokina che ha offerto due palle-break: la prima l’ha cancellata grazie al servizio, la seconda con un diritto incrociato nell’angolo. Dopo aver mancato un paio di chance per il 5-4 il 22enne di Malaga ha offerto una terza palla-break che Tsitsipas ha sfruttato, guadagnandosi la possibilità di andare a servire per il match avanti lui 5-4.

Lo spagnolo ha provato la rimonta disperata conquistando due palle per il contro-break: il greco ha salvato la prima con una volée di diritto ma sulla seconda Alejandro ha piazzato lo smash (5-5), chiamando a raccolta tutto il pubblico.

Con Tsitsipas che poco dopo ha rimediato anche l’ennesimo warning per coaching. Nel dodicesimo gioco lo spagnolo è arrivato a due punti dal set ma ha finito per decidere un tie-break. Che il greco ha giocato da campione volando sul 5-1 e chiudendo poi per 7-3 dopo che lo spagnolo aveva salvato il primo match-point con un diritto sulla riga e tentato di annullare il secondo con l’ennesimo tuffo.

