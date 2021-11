L'altoatesino, impegnato stasera alle 21 contro Daniil Medvedev

(LaPresse) Alle ATP Finals è il giorno della verità per Jannik Sinner. L’altoatesino, impegnato stasera alle 21 contro Daniil Medvedev, va a caccia delle semifinali. Sinner deve battere il russo, già qualificato, ma sperare anche che nel pomeriggio Hubert Hurkacz vinca contro Sasha Zverev. In caso contrario, non avrebbe più chance di passare il Round Robin. Ieri, intanto, Casper Ruud ha sconfitto Cameron Norrie, che ha preso il posto dell’infortunato Tsitsipas. Il norvegese, domani, si giocherà il posto in semifinale contro il russo Andrej Rublev. Nello stesso girone già qualificato Novak Djokovic.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata