L'azzurro ha preso il posto dell'infortunato Matteo Berrettini

(LaPresse) – Debutto con vittoria per Jannik Sinner alle Atp Finals, in corso fino a domenica a Torino. Il tennista azzurro, che ha preso il posto come prima riserva dell’infortunato Matteo Berrettini, ha battuto in due set Hubert Hurkacz con un doppio 6-2. Il polacco è così certo dell’eliminazione, mentre l’italiano può ancora sperare nella semifinale, ma dovrà necessariamente battere Daniil Medvedev giovedì e sperare in una sconfitta di Alexander Zverev contro lo stesso Hurkacz.

