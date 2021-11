Il tennista azzurro, che si è ritirato nel secondo set nel match d'esordio di domenica contro Zverev per un problema ai muscoli addominali si è allenato nel foyer del Pala Alpitour

Crescono le chances di vedere Matteo Berrettini in campo questa sera contro Hubert Hurkacz nel secondo match delle Atp Finals, in programma a Torino fino a domenica. Il tennista azzurro, che si è ritirato nel secondo set nel match d’esordio di domenica contro Alexander Zverev per un problema ai muscoli addominali di cui aveva già sofferto agli Australian Open, si è allenato nel foyer del Pala Alpitour con lo sparring partner Gerome Kym. Berrettini si è presentato in mattinata nell’impianto torinese per sostenere le ultime visite prima di prendere una decisione. In caso di forfait, è pronto Jannik Sinner, la prima riserva.

