La tennista italiana ha sconfitto Pegula: ora sfiderà Pliskova

Prima finale in un torneo Wta 1000 per Camila Giorgi: la tennista italiana approda in finale a Montreal dopo aver sconfitto l’americana Pegula in tre set 6-3 3-6 6-1. Per l’atleta 29enne ora c’è l’ultimo match con la ceca Karolina Pliskova che ha sconfitto la bielorussa Sabalenka: lo stesso incontro poco più di due settimane fa alle Olimpiadi, era stato vinto dalla tennista italiana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata