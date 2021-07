Il campione di Wimbledon Novak Djokovic al vertice della classifica per la 329esima settimana in carriera

Dopo le grandi prestazioni sull’erba culminate nella finale di Wimbledon, Matteo Berrettini sale all’ottavo posto del ranking ATP, scavalcando Roger Federer.

Novak Djokovic, vincitore a Wimbledon per la terza volta consecutiva (la sesta complessiva), resta saldamente in testa. Il campione serbo, che ha riconquistato il trono il 3 febbraio dello scorso anno, è al vertice della classifica per la 329esima settimana in carriera.

Dietro a Djokovic resta Daniil Medvedev, seguito da Rafa Nadal. Poi Stefanos Tsitsipas, Alex Zverev, Dominic Thiem e Andrej Rublev. Nono Roger Federer.

Fa un balzo in avanti anche Denis Shapovalov, entrato nel gruppo dei migliori 10 giocatori del pianeta. Il canadese, semifinalista a Wimbledon, chiude la Top Ten di questa settimana.

La prestazione sull’erba londinese ha fatto aumentare enormemente le chance di Berrettini di qualificarsi per le ATP Finals 2021, in programma al Pala Alpitour di Torino dal 14 al 21 novembre. Il 25enne romano ha visto la sua serie di 11 vittorie di fila interrotta per mano di Djokovic, che ha conquistato il suo ventesimo titolo Slam, ma ha guadagnato quattro posizioni, salendo al terzo posto della Race.

Qualificato per le ATP Finals nel 2019 e riserva l’anno scorso, Berrettini ha 3.505 punti nella classifica basata sui risultati stagionali, dietro solo al cinque volte campione Djokovic (7.170) e al vincitore dell’edizione 2019 Stefanos Tsitsipas (4.570).

Il tennista azzurro ha conquistato il suo quinto titolo al Queen’s il mese scorso, prima di diventare il primo italiano in finale di una prova del Grande Slam dai tempi di Adriano Panatta al Roland Garros 1976.

Nella nuova classifica ATP Jannik Sinner si conferma al numero 23, mentre Lorenzo Sonego risale un gradino e con il 26esimo posto eguaglia anche lui il best ranking, con Fabio Fognini stabile al 31esimo posto.

Un passo avanti per Lorenzo Musetti (con i suoi 19 anni e quattro mesi il più giovane giocatore nella Top 100), ora 62esimo, mentre guadagna quattro posizioni Gianluca Mager, che fa segnare un nuovo “best” al numero 73.

In progresso di quattro posti pure Marco Cecchinato (82°) e di tre Andreas Seppi, ora numero 87 a sopravanzare Stefano Travaglia (88°), mentre conferma il 96esimo posto Salvatore Caruso, il decimo azzurro tra i primi 100.

Da segnalare il balzo di 29 posizioni compiuto dal 19enne Flavio Cobolli, questa settimana numero 340 ATP, nuovo best ranking per il romano.

