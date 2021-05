Siparietto sui campi del Foro Italico tra lo showman e il numero uno al mondo

Novak Djokovic e Fiorello sono amici da anni. Quando il serbo è in Italia, i due si frequentano spesso e non è inusuale vedere lo showman in tribuna a tifare per Nole quando è impegnato in un match.

Mentre si sta preparando per l’esordio agli Internazionali d’Italia sul rosso del Foro Italico di Roma, torneo di cui è campione in carica, Djokovic si è concesso qualche scambio con Fiorello che, a un certo punto, si è improvvisato coach, dispensando consigli al numero uno al mondo.

Il video, postato dallo stesso tennista, ha fatto il giro del mondo ed è diventato virale in pochissimo tempo.

“Grande Fiore. Grazie per i suggerimenti di oggi in campo. È sempre un piacere incontrarti e passare del tempo assieme sia in campo che fuori. La prossima volta canteremo assieme come abbiamo fatto al Festival di Sanremo”, il commento di Djokovic.

