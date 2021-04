Stasera alle 19 italiane la finalissima contro il polacco Hubert Hurkacz

Jannik Sinner ha già eguagliato miti come Roger Federer e Rafa Nadal, finalisti rispettivamente a 20 e 18 anni in un Atp 1000, ma l’intenzione del 19enne altoatesino è di fare adesso ancora di più e di meglio: vincere agli Open di Miami la prima finale dei nove Masters più importanti, impresa non riuscita al primo colpo ai due totem del tennis planetario, e mettere il timbro su una carriera che appare larga e lunga quanto una autostrada. Per arrivare al primo traguardo, il destino gli metterà contro il suo compagno di doppio Hubert Hurkacz, il giovane polacco con cui l’altoatesino ha giocato insieme a Dubai, ripetendo l’esperienza al Melbourne-Great Ocean Road Open dove sono arrivati fino ai quarti. Tra i due non ci sono precedenti. Il ranking mondiale lo colloca in 31esima posizione ma da lunedì vedremo Sinner almeno dieci posizioni avanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata