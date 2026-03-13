Paralimpiadi invernali 2026, Perathoner e Luchini vincono l’oro nello snowboard: Italia da record. Poi l’argento di Bertagnolli

L’Italia arriva a cinque medaglie d’oro nelle Paralimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina – nuovo record assoluto per il nostro Paese – con due trionfi arrivati solo nella mattinata di oggi, 13 marzo, nello snowboard. Il primo a salire sul gradino più alto nel podio è stato Jacopo Luchini nella gara di Snowboard banked slalom SB-U. L’azzurro ha chiuso nella seconda manche con il tempo di 56″28. Argento e bronzo per i due atleti cinesi Pengyao Wang e Zihao Jiang. Nono posto per l’altro azzurro Paolo Priolo.

Poi è toccato anche a Emanuel Perathoner nella gara di Snowboard banked slalom uomini SB-LL2. Con il miglior tempo assoluto nella seconda manche di 54″28, l’azzurro ha preceduto lo svizzero Fabrice Von Gruenignen argento e l’australiano Ben Tudhope bronzo. Per l’Italia è la quinta medaglia d’oro in questa edizione dei Giochi, record assoluto, e la dodicesima in totale.

Luchini: “Vincere oro così non c’è cosa più bella”

“Un oro che veramente non so ancora come descriverlo. Sto ancora realizzando, devo prima ascoltare l’inno mi sa. Non ho parole”. Così Jacopo Luchini commenta la vittoria della medaglia d’oro nello snowboard alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. “E’ stata una giornata intensa, aspettare fino all’ultimo per scendere e poi fare il ‘victory lap’. Vincere l’oro alla prima gara non c’è cosa più bella, perchè ora sai che il tuo l’hai già fatto”, ha aggiunto l’azzurro.

De Sanctis: “Squadra snowboard meravigliosa”

“Lo snowboard è una disciplina in cui non avevamo fatto grandi cose, oggi è stata una giornata cosa trionfale. Una giornata meravigliosa. All’oro di Perathoner se ne sono aggiunti altri due, un altro inaspettato quanto prezioso di Luchini. Emanuel ci ha abituato la l’oro di Jacopo corona tutti gli sforzi e sacrifici che ha fatto lo snowboard, la federazione e il Cip nel coordinare questa squadra meravigliosa. E ora anche nell’alpino potrebbero esserci medaglie e novità”. Così il presidente del Cip, Marco Giunio De Sanctis dopo il doppio oro azzurro nello snowboard ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina.

Bertagnolli argento in gigante sci alpino

-Giacomo Bertagnolli (guida Andrea Ravelli) ha vinto la medaglia d’argento nello Slalom Gigante Vision Impaired alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina. Al comando dopo la prima manche, l’azzurro nella seconda è calato chiudendo con il tempo di 2’08″17 a +0.34″ dalla medaglia d’oro vinta dall’austriaco Johannes Aigner (guida Nico Haberl) con il tempo di 2’07″83. Medaglia di bronzo per il polacco Michal Polas (guida Kacper Walas) a +2.08″. Con l’argento di Bertagnolli l’Italia conquista la 13esima medaglia a questa edizione delle Paralimpiadi ed eguaglia così il record assoluto di podi che risaliva ai Giochi Paralimpici di Lillehammer 1994.