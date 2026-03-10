Paralimpiadi invernali 2026, Chiara Mazzel argento nella combinata alpina

Terza medaglia per Chiara Mazzel alle Paralimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina. La sciatrice azzurra, insieme alla guida Nicola Cotti Cottini, ha vinto l’argento nella combinata di sci alpino, battuta solo dall’austriaca Veronika Aigner che l’ha preceduta di 3″06. Bronzo a un’altra austriaca, Elina Stary. Finisce giù dal podio invece un’altra italiana, Martina Vozza, quinta a 8″76 dalla vincitrice.

Chiara Mazzel ha conquistato la prima delle sue tre medaglie nella discesa femminile, categoria discesa donne VI, specialità in cui si è aggiudicata l’argento. In seguito ha vinto l’oro nel supergigante ipovedenti.

Chi è Chiara Mazzel

Plurimedagliata a livello internazionale tra Coppa del Mondo, Coppa Europa e campionati mondiali, per Mazzel queste sono le prime vittorie ai Giochi Paralimpici. Al suo esordio a Pechino 2022, infatti, aveva chiuso con un 7° posto nello slalom. Nata il 19 marzo 1996 a Cavalese, in provincia di Trento, ha iniziato la sua carriera sportiva sciistica nel mondo paralimpico nel 2020. Affetta da un glaucoma diagnosticatole all’età di 18 anni, in poco tempo, la malattia le ha tolto quasi completamente la vista.

“Dopo un lungo periodo trascorso chiusa in camera, lo sport ha rappresentato l’inizio della mia seconda vita“, si legge nel sito del Comitato Paralimpico italiano. “Il momento in cui ho capito che potevo diventare un’atleta di livello internazionale è stato quando ho finalmente accettato la mia disabilità: da lì la mia strada è stata in discesa”.