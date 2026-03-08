Paralimpiadi, primo oro con Perathoner nello snowboard

Primo oro azzurro ai Giochi paralimpici di Milano Cortina. Emanuel Perathoner ha conquistato il titolo nello snowboard cross, regalando all’Italia la prima medaglia d’oro della rassegna paralimpica. Sulla pista di Cortina d’Ampezzo l’azzurro ha disputato una gara praticamente perfetta, dominando la finale e tagliando il traguardo davanti a tutti.

Alle sue spalle si è piazzato l’australiano Ben Tudhope, staccato di 2 secondi e 4 decimi, mentre la medaglia di bronzo è andata al coreano Lee Jehyuk, arrivato con un ritardo di 3 secondi e 1 centesimo. Perathoner ha saputo gestire al meglio ogni fase della gara, sfruttando velocità, traiettorie pulite e grande controllo sulla tavola lungo tutto il tracciato.

Un successo che apre nel migliore dei modi il cammino dell’Italia ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina e che accende subito l’entusiasmo del pubblico presente a Cortina d’Ampezzo, teatro di una giornata di grande sport e di forte emozione per i colori azzurri.

Perathoner: “Oro è quello cui abbiamo puntato sempre in stagione”

“Bello, era quello che avevamo puntato in queste stagioni. Meraviglioso. Oggi la pista era perfetta per le mie caratteristiche, peccato che qualche atleta si sia fatto male. La settimana prossima puntiamo ad un altro oro (il banked slalom, ndr), speriamo bene. In quella disciplina ho dominato sempre ma la mia preferita è questa”. Così Emanuel Perathoner, oro nello nello snowboard cross (SB-LL2) dopo aver condotto sempre in testa la big final.