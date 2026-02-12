Olimpiadi 2026, Franzoni: "Brignone leggendaria, le ho detto ‘sembra una fiaba’"

“Ho scritto a Federica leggendaria, so cosa significa tornare da un infortunio grave, mi è successo tre anni fa, già tornare è una grande cosa ma tornate e vincere le Olimpiadi beh, le ho detto ‘sembra una fiaba’. Se c’è una persona che se lo meritava era lei, ha dato dimostrazione di coraggio e forza e di quanto una persona con tanta volontà riesca a raggiungere risultati incredibili”. Così Giovanni Franzoni, argento in discesa libera, a Casa Italia a Livigno, commentando la prestazione d’oro di Federica Brignone nel Superg femminile ai Giochi di Milano Cortina. Poi sui suoi ultimi grandi risultati culminati con l’argento olimpico in discesa: “E’ bellissimo rivivere l’esperienza dell’altro giorno, è ancora fresca, sto ancora realizzando il tutto, ma per il momento va bene così – ha continuato Franzoni – Ci sono ancora tante gare e questo non rendermene conto mi farà bene per essere concentrato per le prossime gare di Coppa del Mondo e per l’ultima gara alle Olimpiadi. Penso che sia quello che mi ha fatto raggiungere oggi risultati”.