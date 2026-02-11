Milano Cortina, De Giorgi: "Curling sorprendente bene l’uomo che pulisce e parla meno"

“Rispetto alle scorse Olimpiade mi sono goduto molto di più il curling. Nella prima Olimpiade mi sono trovata a guardarlo ma non capivo niente, come tutti. È uno sport sorprendente dal punto di vista tecnico e tattico, un misto molto interessante. Lavorano molto di strategia e poi la sensibilità del controllo, perché se lascia andare la mano un po’ troppo comprometti il lancio. Poi mi piace che l’uomo si mette un po’ a usare la scopa e a parlare meno. Una che comanda e uno che pulisce”. Lo ha detto scherzando il ct dell’Italvolley Fefe De Giorgi, a margine della sua visita a Casa Italia a Milano.