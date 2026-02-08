Olimpiadi 2026, Goggia: "Dispiaciuta per Vonn, mai scontata medaglia ai Giochi"

“Un po’ il rimpianto per i miei errori c’è, un pochino di dispiacere c’è, ma bisogna al tempo stesso riuscire ad avere una visione generale a 360°. Non è mai scontato fare medaglia alle Olimpiadi, sono molto contenta“. Così Sofia Goggia ospite a Casa Italia a Cortina dopo la medaglia di bronzo conquistata nella discesa libera. “Mi dispiace molto per il suo ennesimo infortunio, le auguro una pronta guarigione”, ha aggiunto a proposito del grave infortunio occorso questa mattina a Lindsey Vonn, che si è procurata una frattura alla gamba sinistra.