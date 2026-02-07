Olimpiadi 2026, John Elkann con la famiglia in visita a Casa Italia a Milano: "Cercherò di seguire le gare"

Il presidente di Stellantis John Elkann si è recato sabato mattina in visita alla Triennale di Milano sede di Casa Italia in occasione dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. L’ad di Exor era accompagnato dalla famiglia. “Cercherò di seguire delle gare, soprattutto quando ci sarà l’Italia rappresentata”, ha detto Elkann che puoi sulla cerimonia di apertura ha aggiunto: “È stato bello vedere gli atleti italiani rappresentare il nostro Paese”. Poi il presidente di Stellantis ha chiuso con un “In bocca al lupo per l’Italia”.