Olimpiadi 2026, a Milano le star Nhl dell’hockey: Canada e Usa favoriti per l’oro

Uno degli eventi più attesi delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina sarà l’hockey su ghiaccio, dove le star della NHL torneranno per la prima volta dal 2014 e le migliori giocatrici del mondo si sfideranno ai Giochi per l’ottava volta consecutiva.

Le squadre attese e le regole dell’hockey

Nella nuovissima Arena Santa Giulia a Milano, sede delle gare di hockey maschile, arriveranno giocatori di punta come Sidney Crosby e Hilary Knight in lizza per l’oro olimpico. Ognuna delle 12 squadre maschili e delle 10 femminili ha un roster di 22 pattinatori (20 per le donne) e tre portieri. Un incontro di hockey su ghiaccio dura normalmente 60 minuti effettivi, divisi in tre periodi da 20 minuti ciascuno. Di norma nell’hockey su ghiaccio non esiste il pareggio. Se al termine di una partita il risultato è ancora di parità, viene giocato un tempo supplementare che termina immediatamente con il goal di una delle due squadre. Se al termine del tempo supplementare nessuna delle due squadre ha segnato, la partita viene decisa ai rigori. Tuttavia, nel caso della partita per la medaglia d’oro, il pareggio dopo il tempo regolamentare viene risolto tramite una maratona di tempi supplementari con il golden goal. Le partite a gironi stabiliscono gli accoppiamenti per le partite a eliminazione diretta.

I favoriti per l’oro

Le squadre nordamericane sono considerate quelle da battere sia tra gli uomini che tra le donne, anche perché non ci sarà la Russia per via della guerra in Ucraina. Si prevede che saranno le quinte e ultime Olimpiadi di Knight, che insieme a Kendall Coyne Schofield lascerà il posto alla prossima generazione di talenti americani guidata da Laila Edwards. La capitana del Canada, Marie-Philip Poulin, è pronta a giocare la sua sesta Olimpiade e punta alla quarta medaglia d’oro. I canadesi hanno subito 10 gol – per la prima volta nella storia della nazionale – contro gli Stati Uniti in una partita amichevole a dicembre. La Finlandia è la campionessa in carica nella categoria maschile, dopo aver vinto il suo primo titolo olimpico nel 2022, quando problemi di programmazione dovuti alla pandemia hanno costretto la NHL a ritirare i suoi giocatori. Il Canada ha vinto nel 2014 e nel 2010, le ultime due volte in cui i migliori giocatori del mondo hanno partecipato, con Crosby questa volta in coppia con Connor McDavid e Nathan MacKinnon. Come per tutti gli sport di squadra, la Russia è esclusa dall’hockey alle Olimpiadi a causa della guerra in Ucraina. Questo esclude molti dei migliori giocatori del mondo, tra cui il detentore del record di gol in carriera nella NHL Alex Ovechkin e i due volte campioni della Stanley Cup Andrei Vasilevskiy e Nikita Kucherov.

L’Italia dell’hockey

Per quanto riguarda l’Italia, la nazionale maschile affidata al 62enne finlandese Jukka Jalonen (oro a Pechino) punta a fare bene con una squadra giovane e coriacea. L’Italia, qualificata di diritto in quanto Paese ospitante, affronterà Finlandia, Svezia e Slovacchia nel girone B di qualificazione. Pur non essendo tra le favorite per una medaglia, l’Italia dell’hockey su ghiaccio potrà schierare elementi di alto livello come Thomas Larkin e Damian Clara. La squadra è in crescita: dopo gli ultimi Campionati del mondo, è arrivata la promozione in Top Division. La nazionale femminile torna ai ai Giochi Olimpici Invernali a vent’anni dall’ultima volta (Torino 2006). Finora l’Italia femminile non ha ancora vinto una partita ai Giochi. A Milano Cortina 2026, l’Italia è inserita in un girone a cinque squadre con Svezia, Germania, Giappone e Francia. “Questa squadra ha qualcosa di speciale, un senso di famiglia molto forte e voglia di scioccare il mondo”, ha detto il capo allenatore della squadra italiana, Eric Bouchard.

Olimpiadi 2026, quando e dove si disputeranno le partite di hockey

Le partite si terranno a Milano, presso la Santa Giulia Ice Hockey Arena, un nuovo impianto da 16.000 posti, e una pista più piccola a Rho. L’impianto di Santa Giulia avrà un ‘rink’ più piccolo di quello a cui sono abituati i veloci e potenti giocatori della NHL. In una lotta contro il tempo gli organizzatori stanno facendo di tutto per rendere tutto pronto per l’inizio del torneo. Il torneo maschile si svolgerà dall’11 al 22 febbraio. Le donne inizieranno il 5 febbraio, il giorno prima della cerimonia di apertura, con la finale il 19 febbraio.

Una veduta esterna della Santa Giulia Ice Hockey Arena, a Milano, dove si svolgerà la disciplina dell’hockey su ghiaccio delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, a Milano (AP Photo/Luca Bruno)

La storia dell’hockey alle Olimpiadi

Il ‘golden goal’ di Crosby che ha regalato al Canada la vittoria ai supplementari nella finale del 2010 a Vancouver è impresso nella storia dell’hockey. Così come il successo ai supplementari di T.J. Oshie per gli Stati Uniti contro la Russia padrona di casa a Sochi nel 2014. L’hockey maschile è una presenza fissa fin dai primi Giochi invernali del 1924 e ha debuttato ai Giochi estivi del 1920 ad Anversa. Il Canada ha vinto l’oro nove volte (inclusa Anversa), di gran lunga il numero più alto (l’Unione Sovietica ne ha vinte sette), con Svezia e Stati Uniti che hanno vinto due volte ciascuno. Gli americani non vincono dal ‘Miracolo sul ghiaccio’ del 1980 a Lake Placid. La competizione femminile è stata aggiunta a Nagano nel 1998; da allora, Stati Uniti e Canada hanno vinto tutti i titoli olimpici e le due agguerrite rivali si sono incontrate in finale sei volte su sette.