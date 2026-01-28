Milano-Cortina 2026, ambasciatore Usa: “Ruolo ICE solo consultivo, nessun attività operativa”

L’ambasciatore Usa in Italia, Tilman Fertitta, chiarisce quello che sarà il ruolo degli agenti dell’ICE alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. “Homeland Security Investigations (HSI) collabora da tempo a stretto contatto partner nazionali e internazionali per tutelare la sicurezza nazionale e la sicurezza pubblica. HSI si occupa di attività criminali transfrontaliere, che spaziano dalle indagini sul traffico di esseri umani e di stupefacenti allo sfruttamento dei minori, dai reati finanziari alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, fino al recupero di opere d’arte e beni archeologici trafugati. In occasione delle Olimpiadi, gli investigatori di HSI metteranno a disposizione la loro competenza fornendo informazioni di intelligence sulle minacce criminali transnazionali, con particolare attenzione ai reati informatici e alle minacce per la sicurezza nazionale. Il ruolo di HSI alle Olimpiadi sarà strettamente consultivo e basato sull’intelligence, senza alcun coinvolgimento in attività di pattugliamento o in attività operative. Tutte le operazioni di sicurezza resteranno di competenza delle autorità italiane”, ha scritto Fertitta in un post sul suo profilo X.

Ambasciatore Usa ringrazia Piantedosi: “Ha chiarito lavoro Ice”

“Desidero ringraziare il ministro dell’Interno Piantedosi per l’incontro di ieri e per la nota diramata dal suo ministero, che ha chiarito l’importante lavoro in materia di sicurezza che sarà svolto dall’agenzia Homeland Security Investigations in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Sono grato per l’opportunità di collaborare su questo tema e non vedo l’ora di assistere ai Giochi e di condividere con i nostri amici italiani il successo delle Olimpiadi invernali”, ha aggiunto Fertitta.

Berlino: “Ice? Agenti tedeschi in Italia per sicurezza team olimpico”

“Le autorità di sicurezza tedesche sono in stretto contatto con le autorità italiane per garantire la sicurezza della squadra tedesca ai Giochi olimpici invernali in Italia”. Lo ha detto a LaPresse un portavoce del ministero degli Interni tedesco, in merito alle misure di sicurezza adottare dalla Germania per la squadra olimpica tedesca. “Come per altri importanti eventi sportivi, le autorità di sicurezza tedesche stanno supportando le autorità del Paese ospitante nell’attuazione dei rispettivi piani di sicurezza, contribuendo così ad alleviare il carico di lavoro delle forze di sicurezza del Paese ospitante”, ha spiegato il portavoce, aggiungendo che “per i Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo la polizia federale dispiegherà agenti a protezione di ‘Casa Germania’“. “L’Ufficio federale di polizia criminale (Bka) fornisce consulenza in loco al Team Germania della Confederazione sportiva olimpica tedesca (Dosb) e al team dell’Associazione tedesca sportiva disabili (Dbs) e coordina la cooperazione nell’ambito della protezione personale durante le visite di persone protette”, ha concluso il portavoce, sottolineando che “il Bka sta inoltre inviando ufficiali di collegamento presso il Centro di cooperazione internazionale della polizia italiana”.

Abodi: “Totale fiducia nel nostro modello di sicurezza”

“C’è una totale, assoluta e profonda fiducia non soltanto per i Giochi di Milano Cortina ma per la vita che facciamo tutti i giorni nel modello sicurezza che gestisce il ministero dell’interno e quindi saranno loro, a partire dal mio collega Piantedosi, a garantire, a prescindere dagli attori, che la sicurezza sia presidiata e venga fatta nel modo con il quale siamo abituati a farlo in Italia”. Lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione della Coppa Italia delle Regioni, rispondendo a una domanda sull’Ice.