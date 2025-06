Il ministro commenta la petizione che chiede che gli atleti dello Stato ebraico gareggino sotto le insegne olimpiche

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, commenta la petizione che chiede al sindaco di Milano e al presidente del Coni di attivarsi presso il CIO affinché gli atleti israeliani partecipino alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sotto le insegne olimpiche, cioè senza la bandiera di Israele. “Non solo ci sarà la bandiera di Israele, come giusto che sia, ma spero che quelle di Milano Cortina 2026 siano le Olimpiadi dell’agognato ritorno alla Pace, con atleti israeliani e palestinesi, russi e ucraini, che possano finalmente gareggiare con le loro bandiere”, ha detto Salvini in una nota.

