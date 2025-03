Coppa del mondo in Scandinavia. Sulle nevi svedesi si disputa l'ultimo gigante della stagione

Una super Federica Brignone vince anche lo slalom gigante femminile di Are, ultima prova di Coppa del mondo fra le porte larghe prima delle finali di Sun Valley. La valdostana, leader della classifica generale, e al comando dopo la prima manche, ha fermato il cronometro sull’1’52″67 precedendo la neozelandese lice Robinson di +1.36, terza l’italoalbanese Lara Colturi a +1.43.

Sfuma il podio per Goggia

Delusione per Sofia Goggia, che era in corsa per il podio ma a causa di un errore è arrivata al traguardo solo con il 28esimo e ultimo tempo a +8 secondi. Per Brignone 81esimo podio in carriera, 36esima vittoria e la nona quest’anno. La Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri allunga così anche il vantaggio nella classifica generale di Copppa del Mondo sulla svizzera Lara Gut-Behrami, oggi soltanto nona a +2.52.

Federica Brignone back to back in Åre! 🇮🇹 36th World Cup victory, 9th of the season! She dominates with an incredible 1.36-second margin! What a season for Federica! 🏆 🥈 Alice Robinson 🇳🇿

🥉 Lara Colturi 🇦🇱#fisalpine #wintersport #worldcupare pic.twitter.com/rWC1QgFmn7 — FIS Alpine (@fisalpine) March 8, 2025

La prima manche

Grande Italia nella prima manche del gigante di Are di Coppa del Mondo di sci alpino femminile, con Federica Brignone che chiude prima con il tempo di 56″53, seguita dall’altra azzurra Sofia Goggia a +0.34.

Alle loro spalle, la norvegese Thea Louise Stjernesund (+0.36), solo quinta la grande rivale in classifica di specialità, la neozelandese Alice Robinson (+0.65), addirittura 13esima Lara Gut-Behrami, seconda in classifica generale alle spalle di Brignone, con un distacco di +1.26 davanti a Marta Bassino (+1.38).

