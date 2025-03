“Lombardia capitale europea dello sport, da questo punto di vista dei motori: il primo weekend di maggio sono attese 60mila persone. Tantissimi appassionati, vuol dire anche un indotto di sport ma di business, di turismo, di affari, di milioni di euro alle imprese e agli artigiani. Con un occhio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina“. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a Palazzo Lombardia, a Milano, a margine dell’evento di presentazione della tappa di Cremona del campionato mondiale di superbike in programma dal 2 al 4 maggio. “Alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, che ho l’onore di accompagnare, stiamo recuperando tutti i ritardi e conto che, grazie ai volontari, grazie ai sindaci, grazie agli appassionati, sarà un momento straordinario non solo per la Lombardia ma per tutta Italia. Le Olimpiadi le guarderanno 3 miliardi di persone in tutto il mondo. Se poi solo l’1% di queste verrà in Italia per turismo, avendo visto le nostre montagne, avremo fatto un buon lavoro”, ha spiegato Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata