Un podio che all'Italia mancava da tre anni

Impresa sfiorata dall’azzurro Alex Vinatzer nello slalom di Kitzbühel, che sulla pista Ganslern completa la tappa tirolese di Coppa del Mondo. Undicesimo dopo la prima manche l’altoatesino è protagonista di una rimonta straordinaria e chiude secondo a soltanto +0.09 centesimi dal vincitore, il francese Clement Noel che chiude con il tempo totale di 1’41″49. Terzo gradino del podio per il brasiliano Lucas Pinheiro Bråthen, a +0.19 centesimi.

L’Italia mancava da tre anni dal podio di Coppa del Mondo di slalom, dal podio colto da Razzoli nel gennaio 2022 a Wengen: dopo tre anni Vinatzer riporta lo slalom azzurro sotto i riflettori (senza dimenticare, come detto, la medaglia iridata) per rilanciare l’umore del team e soprattutto il suo, dopo diverse gare in cui non era riuscito ad esprimersi al meglio. Si sono fermati nella prima manche invece gli altri azzurri: Stefano Gross paga 2″29 ed è il primo degli esclusi dalla seconda frazione, Simon Maurberger 2″80 e Tobias Kastlunger 2″96; out Tommaso Saccardi e Matteo Canins. Il successo permette a Noel di portarsi in testa alla classifica di specialità con 464 punti, 29 in più di Kristoffersen, out nella prima manche; Vinatzer sale in 17esima posizione. Nulla cambia invece in vetta alla generale: Odermatt guida con 1006 punti davanti allo stesso Kristoffersen (634). Ed ora l’appuntamento è con Schladming, in Austria: tra martedì e mercoledì sulla Planai sono in programma un gigante ed uno slalom.

