E' il terzo sciatore ad avere un incidente sulla pista nel fine settimana. Dopo circa 20 minuti la gara è ripartita

La gara di super-G maschile della Coppa del Mondo è stata interrotta dopo che il primo sciatore in gara è caduto drammaticamente sulla pista di Bormio, destinata a essere utilizzata per le Olimpiadi del 2026. Gino Caviezel, sciatore svizzero, è diventato il terzo atleta ad essere trasportato in ospedale in elicottero dalla pista Stelvio durante questo fine settimana, dopo essere caduto circa 30 secondi dopo l’inizio della sua discesa.

Anche il francese Cyprien Sarrazin e l’italiano Pietro Zazzi sono stati evacuati dalla pista in elicottero in seguito a incidenti separati avvenuti durante gli allenamenti di discesa di venerdì. Sarrazin ha subito un intervento chirurgico per drenare un’emorragia vicino al cervello, mentre Zazzi è stato operato alla gamba.

La gara di domenica è stata interrotta per poco meno di 20 minuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata