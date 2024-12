La Federazione francese di sci: all'atleta 30enne "è stato diagnosticato un ematoma subdurale"

Brutta caduta per Cyprien Sarrazin durante la seconda prova cronometrata della discesa libera di Bormio valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’atleta francese, considerato tra i favoriti, è stato protagonista di uno sbalzo pauroso dopo aver perso il controllo degli sci nel tratto finale della pista. Il 30enne di Gap è stato subito soccorso e portato via in ospedale in elicottero.

L’annuncio della Federazione francese: “Sarrazin in terapia intensiva neurologica”

Sarrazin “resterà ricoverato in Italia in terapia intensiva neurologica“. Lo precisa in una nota la Federazione francese di sci, spiegando che all’atleta 30enne “è stato diagnosticato un ematoma subdurale”.

Victime d’une très lourde chute à l’entraînement de la descente à Bormio, Cyprien Sarrazin a été transporté à l’hôpital. Le Français est conscient et souffrirait d’une blessure à un pied. #ChaletClub pic.twitter.com/Q8Q1IQvZhF — Eurosport France (@Eurosport_FR) December 27, 2024

In serata l’operazione

La federazione transalpina ha poi fatto sapere che “a seguito di ulteriori accertamenti e dell’evoluzione del quadro clinico di Cyprien è stato deciso, in accordo con i chirurghi italiani, di operare Sarrazin questa sera per drenare l’ematoma subdurale”.

