La sciatrice è intervenuta in merito al suo possibile ritiro

“Io non pensavo di arrivare così lunga, penso sia una grande occasione, ma non mi sono dato una data di scadenza, il mio giorno di fine sarà quando non sentirò più la motivazione, quel fuoco dentro”. Così Federica Brignone nel corso del media day della Fisi al Teatro Armani di Milano sul possibile ritiro dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina. “Quando arriverà lo accetterò, sto bene, cerco di fare il massimo, ho lavorato per fare un’altra stagione al top e quel che succede succede”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata