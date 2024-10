L'atleta azzurra: "L'obiettivo è la costanza, devo rientrare nel ritmo e nella fatica sia in pista che al poligono"

“Mancano 17 mesi alle Olimpiadi, non vedo l’ora, ma prima c’è una stagione di Coppa del Mondo in mezzo con i Mondiali e cercherò ovviamente di fare una stagione di altissimo livello. Devo vedere nelle prime gare come starò perché è da tempo che non gareggio, di rientrare nel ritmo e cercando di non ammalarmi come è successo nella stagione scorsa. Spero che questa stagione vada un po’ meglio, cercherò di impegnarmi al massimo e di divertirmi”. Lo ha detto l’atleta azzurra del Biathlon Dorothea Wierer nel corso del media day della Fisi al Teatro Armani di Milano, a proposito dell’inizio della stagione.

“L’obiettivo è la costanza, devo rientrare nel ritmo e nella fatica sia in pista che al poligono. Spero che a metà stagione, per i Mondiali, di arrivare in forma”, ha aggiunto. In vista delle Olimpiadi in casa e sulle nuove leve del biathlon, ha detto: “Non sarà così semplice, abbiamo si più giovani del passato ma le altre nazioni non stanno ferme. Quindi bisogna stare attenti a non sedersi, spero che qualcuno riesca a fare il salto di qualità perchè non è così semplice”.

