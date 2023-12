Il campione altoatesino posta un filmato su Instagram che lo vede impegnato sulla neve

Jannik Sinner ha postato sul proprio canale Instagram un video di una sua discesa sugli sci. “Mi mancava ma ora è tempo di tornare in campo” ha scritto sui social il tennista altoatesino. Ultimi giorni di preparazione a Montecarlo e il 2 gennaio l’azzurro parte per l’Australia. È noto che Sinner fosse da ragazzo un ottimo sciatore ma nel 2013 si spostò a Bordighera dove Riccardo Piatti trasformò quel giovane gigantista di San Candido in un campione del tennis.

