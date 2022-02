Ghiotto terzo nel pattinaggio velocità sui 10.000 metri maschili

Dorothea Wierer ha conquistato la medaglia di bronzo nella 7,5 km sprint di biathlon alle Olimpiadi di Pechino. L’azzurra ha chiuso alle spalle della norvegese Marte Olsbu Roeiseland e della svedese Elvira Oeberg, rispettivamente oro e argento. Per la 31enne di Brunico è il terzo bronzo in carriera ai Giochi, il primo a livello individuale dopo quelli conquistati con le staffette miste a Sochi e Pyeongchang. L’Italia, invece, festeggia la decima medaglia in questa edizione dei Giochi.

La nona, era arrivata da Davide Ghiotto che ha conquistato il bronzo nei 10000 metri di pattinaggio di velocità. L’azzurro ha completato la propria prova in 12’45″98, a 15″24 dallo svedese Nils van der Poel, oro in 12’30″74 con tanto di record del mondo. Argento all’olandese Patrick Roest (+13″85).

Delusione azzurra invece nel SuperG femminile. Federica Brignone ha chiuso al settimo posto la gara vinta dalla svizzera Lara Gut. Sul podio anche l’austriaca Puchner e l’altra elvetica Gisin. Decima l’altra azzurra Elena Curtoni. “Pista facile non sono la più brava in questa condizioni”, ha ammesso Brignone. Nel curling maschile, Italia ko per 9-3 con la Svezia.

