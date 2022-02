Le parole dei due neo campioni olimpici all'indomani del loro trionfo

(LaPresse) – “Abbiamo fatto qualcosa di importante sia per la nostra carriera che per il curling italiano che aveva bisogno di una spinta. E quale migliore di questa? Speriamo in vista di Milano-Cortina che il movimento si ampli anche grazie a questi risultati”. Lo dicono Stefania Constantini e Amos Mosaner all’indomani della conquista di una storica medaglia d’oro nel curling alle Olimpiadi invernali di Pechino. Il sogno è ora ripetere l’exploit nelle Olimpiadi di Milano-Cortina: “Le Olimpiadi in casa capitano una sola volta nella vita. E’ difficile pensarci adesso, ma sicuramente non vediamo l’ora di rappresentare l’Italia nuovamente e questo comporterà lavorare altri quattro anni: dovremo rimanere sul pezzo”.

