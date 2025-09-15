Ricky Hatton, morto a 46 anni ex campione mondiale di boxe

Lutto nel mondo del pugilato: è morto all’età di 46 anni l’ex campione del mondo Ricky Hatton. ‘The Hitman’, come era soprannominato, è stato trovato morto domenica nella sua casa nella Greater Manchester. La polizia ha dichiarato di non trattare la morte come sospetta. La notizia arriva due mesi dopo che Hatton aveva annunciato il suo ritorno alla boxe a dicembre, in un incontro professionistico contro Eisa Al Dah a Dubai. Hatton ha vinto titoli mondiali nei pesi welter leggeri e welter sfidando leggende della boxe come Kostya Tszyu, Floyd Mayweather e Manny Pacquiao. È stato anche un allenatore di successo, allenando Zhanat Zhakiyanov alla vittoria del titolo mondiale dei pesi gallo nel 2017. Dopo il ritiro Hatton rivelò dei problemi di salute mentale che ha dovuto affrontare dopo il suo ritiro dal ring. Dal 2007 era Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico.

Foto AP/Eric Jamison

L’omaggio degli amici

Gli amici di Hatton gli hanno reso omaggio domenica mattina. “Oggi abbiamo perso non solo uno dei più grandi pugili britannici, ma anche un amico, un mentore, un guerriero, Ricky Hatton”, ha scritto l’ex campione del mondo Amir Khan su X. “Ricky Hatton, che possa essere un eroe”, ha scritto l’ex campione dei pesi massimi Tyson Fury in un post su Instagram, con foto dei due insieme. “Ci sarà sempre un solo Ricky Hatton. Non posso credere che sia così giovane”, ha aggiunto.

Hatton non combatteva da quando, nel 2012, perse per la terza volta in carriera contro Vyacheslav Senchenko. “Non era solo un grande combattente sul ring, ma anche un uomo coraggioso e gentile nella vita“, ha scritto Pacquiao su X. Nel 2023 è uscito anche un documentario sulla sua vita dal titolo ‘Ricky Hatton – Una Furia sul ring’.

I am deeply saddened to hear about the passing of Ricky Hatton. He was not only a great fighter inside the ring but also a brave and kind man in life. We shared unforgettable moments in boxing history and I will always honor the respect and sportsmanship he showed. Ricky fought… — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 14, 2025

In occasione del derby di Manchester tra City e United, i tifosi delle due squadre hanno ricordato il pugile scomparso. “Ricky era uno dei tifosi più amati e venerati del City, che sarà sempre ricordato per una brillante carriera pugilistica”, hanno scritto i ‘citizens’ su X. Wayne Rooney, ex attaccante dei Red devils, si è detto “distrutto” dalla notizia.