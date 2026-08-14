Sara Curtis, la videochiama con Tajani dopo l’oro e il record del mondo agli Europei di nuoto 2026

Sara Curtis doppiamente nella storia. La nuotatrice azzurra si è imposta nella finale dei 50 dorso agli Europei di nuoto 2026 in corso a Parigi, stracciando il record mondiale che aveva fissato lei stessa solo il giorno prima. Curtis ha chiuso con un tempo di 26″56, migliorandosi di altri 7 centesimi rispetto ai 26”63 segnati nella semifinale del 12 agosto. A celebrare la neo campionessa europea è arrivata una telefonata di Antonio Tajani. Dopo essersi congratulato con lei in videochiamata per l’impresa appena compiuta, il ministro degli Esteri ha comunicato a Curtis di averla nominata Ambasciatrice della Diplomazia dello sport insieme alla tuffatrice Chiara Pellacani, che ha vinto cinque ori nei tuffi centrando uno storico “en plein”.