Mondiali Nuoto 2025, Martinenghi si qualifica in finale 100 rana: squalificato e poi riammesso

Qualificazione col brivido per Nicolò Martinenghi alla finale dei 100 metri rana ai Mondiali di nuoto di Singapore. L’azzurro, al termine della prova, si era posizionato secondo ma è stato in seguito squalificato, probabilmente per una sospetta gambata a delfino. Successivamente l’azzurro è stato reintegrato. Qualificato anche Ludovico Viberti.

Italia d’argento nella 4×100 maschile

L’Italia conquista la medaglia d’argento nella staffetta 4×100 maschile stile libero. La squadra azzurra, composta da D’Ambrosio, Ceccon, Zazzeri (capitano) e Frigo, si posiziona seconda alle spalle dell’Australia (medaglia d’oro) e davanti agli Stati Uniti (bronzo).

Ceccon in finale nei 50 farfalla

Thomas Ceccon conquista la finale nei 50 metri farfalla ai Mondiali di Singapore. Il primatista italiano (22″68) e campione del mondo di Fukuoka 2023 – tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato al Centro Federale di Verona da Alberto Burlina – tocca in 22″84 contro il 23″06 del mattino ma sempre rallentando negli ultimi quindici metri. “Sensazioni ottime, già un tempo molto interessante, ho respirato ancora e controllato – ha commentato Ceccon – È un tempo che vale 2/3 decimi in meno. In acqua sto molto bene. La concorrenza è agguerrita ma siamo tutti vicini”. Tra le donne Costanza Cocconcelli non riesce a strappare il pass per la finale dei 100 farfalla.

Di Maria-Giovannini settimi nei tuffi

Nella finale dei tuffi sincro mixed da 10 metri Sarah Jodoin Di Maria (25 anni) e Riccardo Giovannini (22 anni) ottengono il settimo posto con 280.14 punti. La medaglia d’oro va ai cinesi Zhu Yongxin e Xie Peling con 323.04. Argento per i nordcoreani Choe Wi Hyon e Jin Mi(322.98) e bronzo per i russi Aleksandr Bondar e Anna Konanykhina (311.88).