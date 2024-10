Il nuotatore all'evento Frecciarossa & Partners a Milano

(LaPresse) – “Lite Ceccon-Pellegrini? In realtà non mi sono informato troppo, ho visto che è successo qualcosa ma credo non sia niente di preoccupante”. Così il campione olimpico nei 100 metri rana, Nicolò Martinenghi a margine, all’evento “Frecciarossa & Partners”, al Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano ai cronisti che gli chiedevano un commento sulla discussione nata tra Federica Pellegrini e Thomas Ceccon. Martinenghi ha poi spiegato che “sono tornato in acqua lunedì, mi sto allenando perché il 14 partirò per le Coppa del Mondo tra Shanghai, Seul e Singapore quindi per forza si torna in acqua e si ricomincia”.

