L'oro olimpico dei 100 dorso ha riconsegnato la bandiera a Mattarella dopo i Giochi di Parigi

“Mattarella l’avevo già incontrato a Parigi ed è sempre bello venire qui per ricordare le vittorie mie e degli altri atleti. E’ un bel momento di ritrovo”. Così l’oro olimpico dei 100 dorso Thomas Ceccon a margine della riconsegna della bandiera al presidente Sergio Mattarella dopo i Giochi di Parigi 2024. Sulla decisione del presidente di premiare i quarti posti, Ceccon ha detto: “E’ stata una cosa pensata dal presidente ed è stata apprezzata da tutti”. Un Ceccon che sta ancora metabolizzando la vittoria di Parigi. “Non ancora, sono sempre in giro per eventi e ora spero di tornare a casa per tornare a nuotare. Ora ho bisogno di dormire e il mio letto è più comodo”, ha dichiarato. Infine Ceccon ha confermato di voler “andare in Australia per un periodo e fare un po’ di cose, per cambiare anche metodo di allenamento”.

