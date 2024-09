La gioia dell'azzurra: "È qualcosa di unico, sapevo di potercela fare"

Giulia Ghiretti ha vinto la medaglia d’oro nei 100 rana femminili SB4 alle Paralimpiadi di Parigi. L’azzurra ha chiuso con il tempo di 1.50.21. Argento per l’ungherese Fanni Illes, bronzo per la cinese Jiao Cheng.

“Oro unico, sapevo di potercela fare”

“Sono felicissima, non capisco nulla. Sapevo che a Rio e a Tokyo non potevo fare meglio dell’argento. Qui, invece, sapevo che l’oro era a portata di mano, e sono riuscita a cogliere l’occasione. È qualcosa di unico, perché vincere una medaglia alle Paralimpiadi è bellissimo!”, ha dichiarato a caldo dopo la vittoria. “All’inizio non riuscivo nemmeno a piangere, ma è sempre una gara molto bella ed emozionante”, ha aggiunto l’azzurra. Per lei, da Parma, sono arrivate tantissime persone a tifarla. “Circa un’ottantina di persone – ha detto commossa la 30enne delle Fiamme Oro – è il regalo più grande che mi hanno fatto loro, io forse glielo ho restituito così. È come averli coinvolti in questo mio percorso, ed essere qui con loro è bellissimo. Non pensavo venissero così in tanti!”. Ghiretti è stata una delle prime atlete paralimpiche a entrare in un Gruppo Sportivo. “Qualcosa è cambiato, il presidente Pancalli ci ha lavorato tantissimo, e lo scorso anno per la prima volta in 14 siamo entrati nelle Fiamme Oro. È veramente un passo culturale importante”, ha concluso.

