Non si fermano le polemiche dopo le decisioni arbitrali a sfavore degli azzurri in Italia-Ungheria

Clamorosa protesta del Settebello prima della finale del 5°-6° posto del torneo di pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Parigi. Gli azzurri, che si sono visti respingere il ricorso al Tas contro le decisioni arbitrali di Italia-Ungheria, durante l’esecuzione dell’inno nazionale hanno voltato le spalle agli arbitri in segno di protesta dopo quanto accaduto.

Protesta Settebello anche in acqua, 4′ in inferiorità numerica

Una protesta simbolica di quattro minuti, gli stessi che hanno costretto l’Italia della pallanuoto maschile a giocare con l’uomo in meno per la contestata espulsione di Condemi durante la partita con l’Ungheria, valida per i quarti di Parigi 2024, che ha scatenato una lunga coda di polemiche e ricorsi. Dopo aver voltato le spalle agli arbitri durante l’inno nazionale che ha preceduto l’inizio della sfida con la Spagna, valida per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto, la protesta del Settebello è continuata in vasca: gli azzurri hanno giocato volutamente per quattro minuti in inferiorità numerica, con un giocatore che si è disinteressato sistematicamente dell’azione, rinunciando anche ad attaccare. Durante quei minuti la Spagna si è portata avanti 3-0. Il match è poi finito 11-9 per gli spagnoli.

