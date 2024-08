L'azzurra ha chiuso la serie al terzo posto con il punteggio di 324.75

Chiara Pellacani è in finale nella gara di tuffi categoria trampolino 3 metri femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurra ha chiuso la serie al terzo posto col punteggio di 324.75.

“Contentissima, obiettivo raggiunto”

Pellacani si è piazzata dietro soltanto alla cinese e vice campionessa del mondo Chen Yiwen con 360.85 e all’australiana Maddison Keeney con 334.70. Alle spalle dell’azzurra l’altra cinese Chang Yani con 320.15.”Sono contentissima perché l’obiettivo era di entrare in finale. Sono felice perché sto affrontando le gare con felicità e serenità e Tommaso (Marconi, il suo allenatore, ndr) mi sta aiutando moltissimo. Domani vorrei ripetere la prova odierna, per non avere rimpianti. Sono un po’ emozionata, perché è la mia prima finale olimpica individuale”, ha commentato Pellacani dopo la finale. Si ferma invece, al termine di una semifinale complicata da tanti piccoli errori, Elena Bertocchi – tesserata per Esercito e Canottieri Milano, seguita dal direttore tecnico Oscar Bertoni – che con 245.10 punti, non va oltre la diciassettesima posizione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata