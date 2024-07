Il nuotatore azzurro commenta l'oro olimpico nei 100 rana

“Ieri non ho fatto la gara perfetta, ho fatto la gara della vita”. Lo ha detto Nicolò Martinenghi, ospite a Casa Italia, all’indomani della medaglia d’oro olimpica conquistata nei 100 rana a Parigi 2024. “La mia tecnica cambia di giorno in giorno, il mio allenatore ha cambiato le ultime cose ieri nel riscaldamento prima della gara”, ha aggiunto in merito alla correzione della posizione della testa adottata prima del tuffo.

“Io non sono una persona molto attaccata alla routine, amo il cambiamento anche all’ultimo secondo. Sono abbastanza bravo a immagazzinare cose nuove”. A proposito del suo rapporto con la rana, l’azzurro ha aggiunto che “in realtà giocavo a basket e rimane il mio amore, la rana era quello che mi veniva più facile da fare. Io dico sempre che è la rana a scegliere l’atleta, non il contrario”, ha concluso. “La passione per il mio stile è fomentata dal risultato, se non raggiungo il risultato potrei anche smettere, avere l’obiettivo di raggiungerlo invece mi tiene vivo”.

