L'azzurro plurimedagliato dice addio alle gare a 28 anni

“Mi sono fatto tanto male per questo sport e adesso semplicemente non sono più disposto a farlo. I Campionati Italiani Assoluti saranno la mia ultima competizione da atleta“. Lo ha dichiarato il campione di nuoto sincronizzato Giorgio Minisini, azzurro plurimedagliato, annunciando il termine della sua carriera.

“Volevo davvero l’Olimpiade, e la volevo così tanto da essere disposto a continuare a praticare un’attività che non mi dava ormai nessun piacere, se non quello di sapere che forse, alla fine del tunnel, ci sarebbero stati cinque cerchi a dare un senso a tutto”, ha spiegato l’atleta, escluso dai Giochi di Parigi. “Mi sono trovato a domandarmi cosa abbia significato per me il nuoto artistico nelle stagioni passate. E le risposte che ho trovato sono abbastanza chiare. Io non sono stato bene in questi ultimi anni. E la ragione del mio malessere sta quasi tutta in questo sport. Ho iniziato a nuotare perché farlo mi faceva sentire vivo: era una cosa divertente”, ha aggiunto Minisini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata