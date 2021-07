Il nuotatore azzurro ha vinto il bronzo nei 200 rana alle Olimpiadi

“Ho sofferto molto di stress e tensioni in questi ultimi due giorni. Non sono tipicamente uno che ne soffre ma probabilmente sono ancora immaturo sotto questo punto di vista”. Così Federico Burdisso in conferenza stampa, il nuotatore azzurro che ha vinto il bronzo nei 200 farfalla alle Olimpiadi di Tokyo 2020. “Il mio deve essere un punto di partenza, non di arrivo come può essere quello di Federica Pellegrini. Il mio spero sia un punto di partenza. Sarà difficile consolidare una carriera come quella di Federica però ci si prova” ha aggiunto sorridendo Burdisso.

