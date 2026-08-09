MotoGP, Gp Gran Bretagna 2026: vittoria Fernandez

Tripletta Aprilia nel Gp di Gran Bretagna 2026 valido per la classe MotoGp. Raul Fernandez ha trionfato con il team Trackhouse prendendo il comando alla partenza e dominando poi la gara dal primo all’ultimo giro.

Sul podio anche il leader del mondiale Jorge Martin, secondo davanti all’altra Aprilia ufficiale di Marco Bezzecchi, che in condizioni precarie ha difeso il terzo posto dall’assalto della Ducati del team Gresini di Alex Marquez, quarto e migliore tra le moto non Aprilia.

Fernandez non vinceva dal trionfo in Australia nel 2025. Seguono la Ktm di Pedro Acosta, quinto davanti alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Solo settimo Marc Marquez, ancora in difficoltà dopo il nono posto della sprint di ieri. Nella top ten anche Luca Marini, nono con la Honda. Caduta e ritiro per Pecco Bagnaia, mai in ritmo e fuori dalla zona punti prima di uscire di scena.

Nella classifica generale Martin sale a +31 su Bezzecchi, mentre Ai Ogura, caduto attorno a metà gara, scivola a -37 dallo spagnolo. Quarta piazza per Marc Marquez a -40 da Martin, mentre Fabio Di Giannantonio si ritrova a -41. Il prossimo appuntamento del motomondiale è in programma ad Aragon nel weekend del 29-30 agosto.

Raul Fernandez: “Molto felice, ieri ero frustrato dopo errore sprint”

“Sono molto felice, non so neanche bene come spiegare quello che provo ora. Abbiamo vissuto un bellissimo weekend, ieri ero molto frustrato dopo l’errore nella sprint però fa parte dello sport. Siamo umani e a volte possiamo commettere questo tipo di errori, ma ora siamo tornati alla vittoria. Grazie al team”. Così il pilota dell’Aprilia Trackhouse Raul Fernandez dopo il successo raccolto nel Gp di Gran Bretagna.

Martin: “Iniezione di fiducia verso il finale di stagione”

“Sono molto contento per il team e per me stesso. E’ una bella iniezione di fiducia per il finale di stagione, sembra che abbiamo trovato la direzione da prendere”. Lo ha detto il pilota dell’Aprilia Jorge Martin dopo il secondo posto nel Gp di Gran Bretagna. “E’ stata una gara fantastica, ho commesso un errore in partenza e sono rimasto con l’abbassatore attivato, penso di aver perso la vittoria lì – ha ammesso lo spagnolo – Fernandez è stato impressionante, congratulazioni a lui ma noi continuiamo così”.

Bezzecchi: “Non ce la faccio più ma ne è valsa la pena”

“Sono contento. Sono stanco, non ce la faccio più però è bello, ne è valsa la pena”. Così Marco Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport dopo il terzo posto raccolto nel Gp di Gran Bretagna. “Lo volevo troppo, non potevo mollare, ero disposto a tutto – ha aggiunto il pilota dell’Aprilia, reduce da una doppia operazione nella sosta estiva dopo la caduta nel Gp di Germania – È stato bellissimo, mi sono divertito un sacco”. Bezzecchi ha ammesso che “psicologicamente non è stato semplice, dall’ultima gara pre-causa vieni via che ti sei fatto male, in testa ti passano un sacco di cose e ti rimangono per tutto il periodo in cui sei infortunato – ha concluso – Avevo tantissimi dubbi”.