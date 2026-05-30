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sabato 30 maggio 2026

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MotoGp, Gp Italia 2026: Fernandez vince la sprint

MotoGp, Gp Italia 2026: Fernandez vince la sprint
Raul Fernandez (Aprilia) in pista al Mugello (Foto LaPresse/Alessandro La Rocca)
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Terzo Di Giannantonio

Gerarchie saltate al Mugello oggi nella sprint del Gp Italia 2026 della MotoGp. Raul Fernandez, su Aprilia, domina la gara ‘corta’ del sabato. Lo spagnolo dell’Aprilia Trackhouse Racing ha preceduto il connazionale dell’Aprilia Jorge Martin, entrambi premiati dalla scelta della gomma media al posteriore.

Terza piazza per la VR46 Racing di Fabio Di Giannantonio, mentre il leader della classifica Marco Bezzecchi, scattato dalla pole position dopo aver realizzato il record della pista nelle qualifiche, ha chiuso in quarta posizione. Quinto Marc Marquez, dopo un’ottima partenza, davanti a Fermín Aldeguer e a Pecco Bagnaia. Domani alle 14 la gara lunga.

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