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sabato 28 marzo 2026

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MotoGp, Gp Americhe 2026: pole Di Giannantonio davanti a Bezzecchi

MotoGp, Gp Americhe 2026: pole Di Giannantonio davanti a Bezzecchi
Fabio Di Giannantonio (AP Photo/Hiro Komae)
LaPresse
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Bagnaia al quarto posto

Fabio Di Giannantonio ha conquistato la pole position nel Gp delle Americhe 2026 per la classe MotoGp. Il pilota del team Ducati VR46 ha girato in 2’00″136 precedendo l’Aprilia di Marco Bezzecchi (+0.193) e la KTM di Pedro Acosta (+0.349).

Quarta piazza, a 427 millesimi, per la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, condizionato da problemi di traffico nella fase clou delle qualifiche, mentre il campione del mondo in carica Marc Marquez ha chiuso sesto a mezzo secondo dal poleman (+0.501). Nel mezzo, in quinta posizione, c’è la Honda di Joan Mir. Nella top ten anche Luca Marini, nono con l’altra Honda. La gara sprint è in programma alle 21 ora italiana.

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